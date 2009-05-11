Нужно придумать название школы сальсы. Уточнение к условиям: Пример. Flirteo, Salsa Mania (слово должно вызывать понятные ассоциации у русского человека, если это Flirteo ...
Авторские статьи.
Нужны статьи авторов, на заданные темы ориентированные на блог.
1.Сравнение за и против (10 за и 10 против) развлечения путешествия,услуги и тд.
2.Интересные и смешные факты из истории.
3.Актуальные новости (не политика)
4.Дискаунтеры все сферы деятельности кроме продовольствия
Длина статей 1000-2000 знаков оплата в зависимости от качества статьи.
Заявки фрилансеров
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