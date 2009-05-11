Наполнение сайта статьями

Имеется web-приложение. К нему есть простое руководство для пользователя - http://wrconsulting.com/cms/wrtimetracker/user_guide.htm - которое устарело. Требуется обновить его (на русском), приведя текст и картинки в соответствие с последней версией. Перед тем, как писать надо познакомиться с ...