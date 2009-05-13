Копирайт, около 50 текстов

Основная связка: тег TITLE, теги H1-H3, тег STRONG, атрибут title в теге IMG. Здесь должны присутствовать ключевые фразы в нормальной форме. В остальном тексте, доступном для индексации, должно быть не менее 2-3 ключевых фраз в нормальной или косвенной форме (вообще желательно не более 10 % от общего объема).

Объём текста, доступного для индексации – не менее 600 символов (а не байтов). При подсчёте вырезается текст, относящийся к дизайну, навигации и т.п.

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