Нужно придумать название школы сальсы. Уточнение к условиям: Пример. Flirteo, Salsa Mania (слово должно вызывать понятные ассоциации у русского человека, если это Flirteo ...
Копирайт, около 50 текстов
Основная связка: тег TITLE, теги H1-H3, тег STRONG, атрибут title в теге IMG. Здесь должны присутствовать ключевые фразы в нормальной форме. В остальном тексте, доступном для индексации, должно быть не менее 2-3 ключевых фраз в нормальной или косвенной форме (вообще желательно не более 10 % от общего объема).
Объём текста, доступного для индексации – не менее 600 символов (а не байтов). При подсчёте вырезается текст, относящийся к дизайну, навигации и т.п.
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