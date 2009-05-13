Копирайт, около 50 текстов

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Завершен12 заявок665 просмотров

Основная связка: тег TITLE, теги H1-H3, тег STRONG, атрибут title в теге IMG. Здесь должны присутствовать ключевые фразы в нормальной форме. В остальном тексте, доступном для индексации, должно быть не менее 2-3 ключевых фраз в нормальной или косвенной форме (вообще желательно не более 10 % от общего объема).

Объём текста, доступного для индексации – не менее 600 символов (а не байтов). При подсчёте вырезается текст, относящийся к дизайну, навигации и т.п.

Joomla админ панель предоставляется для повышения качества работы.

Joomla
16 лет назад
gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$150
4 дня
Профессионально выполнено 2 статьи из взятого плана. Отличный исполнитель, старательный человек.
Отлично поработали с Николаем.Надеюсь на продолжение сотрудничества. Николай хороший заказчик- умный, вежливый и рассудительный. Мои + 100баллов
AnnaFreedom
Анна Митун 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$40
6 дней

Заявки фрилансеров

NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
AnnaFreedom
Анна Митун 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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