Написание контента для веб-студии.

Добрый день!

Веб студии с названием "Фортуна ТУТ" требуется написание контента на тематику:

Услуги по созданию сайта,

логотипов, баннеров, фирменного стиля,

оптимизация и продвижение веб сайтов.

Страницы сайта:

ГЛАВНАЯ. О НАС. УСЛУГИ. ЦЕНЫ. ПОРТФОЛИО.

Нужен 100% эксклюзивный текст!!! Описания должны быть краткие, о главном,

на понятном для простого пользователя языке.

Можно использовать слоган:

"Хотите быть первыми - будте с нами" или

"Удачные решения для удачных компаний" или свой.

Готовы в дальнейшем сотрудничать с тем, кто понравится больше всего.

Указывайте цены, в личку просьба не писать.