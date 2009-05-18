Нужно придумать название школы сальсы. Уточнение к условиям: Пример. Flirteo, Salsa Mania (слово должно вызывать понятные ассоциации у русского человека, если это Flirteo ...
Собрать и отрерайтить информацию о 40 товарах
Собрать и отрерайтить информацию о 40 товарах для взрослого интернет магазина.
Суть работы :
1. Я даю список товаров, только названия. (порядка 40-50)
2. Вы ищете описания для них в сети. Не только на русскоязычных сайтах иногда и на енглише чтоб можно было составить как можно более полное описание с характеристиками и составом.
3. Вы периписываете описание для каждого товара, чтоб остался смысл но текст не повторялся с источниками.
4. В папочку также нужно будет собрать фотографии товара, чтоб они были без копирайтов и как можно большим размером и качеством.
Работа подойдет не всем товар специфический, если у Вас консервативные моральные принцыпы не пишите.
Для тех кто понял смысл работы и готов её сделать просьба:
Указать цену за один товар
указать срок исполнения
например : 0,5 за товар 10 товаров в день.
Вам не нужно заносить его на сайт, нужно на каждый товар Ворд файл и картинка.
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