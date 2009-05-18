Собрать и отрерайтить информацию о 40 товарах для взрослого интернет магазина.

Суть работы :

1. Я даю список товаров, только названия. (порядка 40-50)

2. Вы ищете описания для них в сети. Не только на русскоязычных сайтах иногда и на енглише чтоб можно было составить как можно более полное описание с характеристиками и составом.

3. Вы периписываете описание для каждого товара, чтоб остался смысл но текст не повторялся с источниками.

4. В папочку также нужно будет собрать фотографии товара, чтоб они были без копирайтов и как можно большим размером и качеством.

Работа подойдет не всем товар специфический, если у Вас консервативные моральные принцыпы не пишите.

Для тех кто понял смысл работы и готов её сделать просьба:

Указать цену за один товар

указать срок исполнения

например : 0,5 за товар 10 товаров в день.

Вам не нужно заносить его на сайт, нужно на каждый товар Ворд файл и картинка.