Написать текст для главной страницы: Первый сайт о профессиональном фотографе.Стиль-красиво,авторски.Количество символов 8000-9000 Второй сайт - о геодезических работах (всякие лицензии,получение разрешений на деятельность и прочее) http://laser-scan.ru/ Стиль ...
Написание статей, много работы
0.75 $ за 1000 знаков.
Для контактов пишите на эл. почту [email protected] с пометкой в теме "Копирайтинг".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сайт будет наподобии srazyvdom.ru, dohodniy-dom.ru. Какие материалы еще надо?Закрыт16 лет назад
Только для жителей СПб Написание и редактирование контента сайта с медицинской тематикой. Оптимизация текстов, создание общего стиляКопирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайт, нужны текста для него. Всего около 20 разделов.Завершен16 лет назад
Рерайт 21 тыс. знаков. Подробности после подтверждения готовности к работе.Завершен16 лет назад
Нужно написать хороший продающий(рекламный) текст, для курса обучения торговле на форексе.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
5 новостных статей по 3000 символов по остеклению торговых центров и стеклянным перегородкам. В каждой статье по 2 ключевика. Оплата в WMR по курсу ЦБ.Завершен16 лет назад
- $7
Добрый вечер! Нужен рерайт 3х несложных статей. Всего – 7700 символов. Оплата сразу же после исполнения.Завершен16 лет назад
- $50
Нужно наполнить автопортал новостями, статьями, обзорами. Так же ищется база с автомобилями, (марка, год выпуска тех. характеристики и тп.)Копирайтинг34 заявкиЗакрыт16 лет назад
Собрать и отрерайтить информацию о 40 товарах для взрослого интернет магазина. Суть работы : 1. Я даю список товаров, только названия. (порядка 40-50) 2. Вы ищете описания для них в ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад