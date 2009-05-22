Написать тексты для 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен48 заявок675 просмотров

Написать текст для главной страницы:

Первый сайт о профессиональном фотографе.Стиль-красиво,авторски.Количество символов 8000-9000

Второй сайт - о геодезических работах (всякие лицензии,получение разрешений на деятельность и прочее) http://laser-scan.ru/ Стиль не важен.Количество символов 6000

Главная задача написать тексты с учетом данных мною лючевых слов,так как писаться они будут для главной страницы.Сразу предупреждаю-тексты должны быть разбавлены ключевиками как раз до того момента,огда они уже будут нечитаемы-тоесть просто под потолок.

16 лет назад
JuliaBC
Юлия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Вдумчивый и отличный исполнитель.В тексте добилась нужного соотношения ключевиков,не испортив сам текст. Особенно понравился имиджевый текст о фотографе,очень интересное написание. Всем рекомендую!
Было очень приятно работать с Юлией, чётко поставленное задание, свеовременная оплата, и доброжелательное общение.

Заявки фрилансеров

Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад