Написать тексты для 2-х сайтов

Написать текст для главной страницы:

Первый сайт о профессиональном фотографе.Стиль-красиво,авторски.Количество символов 8000-9000

Второй сайт - о геодезических работах (всякие лицензии,получение разрешений на деятельность и прочее) http://laser-scan.ru/ Стиль не важен.Количество символов 6000

Главная задача написать тексты с учетом данных мною лючевых слов,так как писаться они будут для главной страницы.Сразу предупреждаю-тексты должны быть разбавлены ключевиками как раз до того момента,огда они уже будут нечитаемы-тоесть просто под потолок.