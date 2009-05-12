Надо написать текст для "Главной" и "О нас"

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Закрыт31 заявка498 просмотров

Сайт будет наподобии srazyvdom.ru, dohodniy-dom.ru. Какие материалы еще надо?

16 лет назад
black_storm
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bhumi
56 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

bhumi
56 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад