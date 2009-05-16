Проект для Анастасии Дудуки

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Завершен7 заявок404 просмотра

Рерайт 21 тыс. знаков. Подробности после подтверждения готовности к работе.

16 лет назад
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Настя отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую ее для сотрудничества.
Кроме того, что Наталья отличный заказчик, она еще и замечательный человек! Оплата своевременная, требования к работе четко сформулированы. Было очень приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Solis
37 лет
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11 лет назад
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