Написать внутренности для полиграфческого сайта

Кирилл великолепный заказчик. То, что оба в теме - помогло быстро настроится и выполнить работу так, что ему сразу понравились статьи. Адекватный, интересный человек, который моментально оплачивает работу. Надеюсь на дальнейшее разностороннее сотрудничество. В принципе, оно уже продолжается...