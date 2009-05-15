Приватный проект для Гавриловой Тамары

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка103 просмотра

Нужно написать текст по заданным ключам... Объем - не меньше 2 тыс. символов, тематика - туризм.

16 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$35
2 дня
Как всегда - блеск, а не текст. Только она может уместить в ограниченном числе символов уникальный читабельный оптимизированный текст. Браво!
Алексей - Заказчик положительный во всех отношениях. Ясное тз, грамотные корректировки и гарантированная оплата работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад