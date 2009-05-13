Приватное задание для Bezlepkina

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка149 просмотров

Рерайт 5 статей

16 лет назад
iskand3r
47 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
$40
3 дня
С поставленным заданием Лера справилась на отлично. Тем более, стоит учесть что работа выполнялась в очень и очень ускоренных темпах. Мало того, что все было выполнено в срок, так еще и отличное качество! Работой более чем доволен. Рекомендую фрилансера как ответственного работника и просто приятного в общении человека. С уважением, Александр. п.с. Лера удачи Вам!
Четкое задание, своевременная оплата. Заказчик очень приятен в общении и держит слово. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг