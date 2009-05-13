Приватное задание для Bezlepkina

С поставленным заданием Лера справилась на отлично. Тем более, стоит учесть что работа выполнялась в очень и очень ускоренных темпах. Мало того, что все было выполнено в срок, так еще и отличное качество! Работой более чем доволен. Рекомендую фрилансера как ответственного работника и просто приятного в общении человека. С уважением, Александр. п.с. Лера удачи Вам!