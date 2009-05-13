Добый день всем, неободимо сделать копирайт текстов, на сайт кальянов с ключами кальян, кальян купить 10 000 символов, срок 2 дня.
Тексты для сайта медицинской клиники.
Есть задача - написать около сотни текстов. Заказчик предлагает задействовать для этих целей своих специалистов, т.е. врачей данной клиники. Скорей всего будем пробывать этот вариант. Но для подстраховки хочу найти людей способных справиться с этой задачей. Тексты рекламные плюс обычные статьи.
Что нужно обязательно:
- объем не менее 3500 знаков
- заточка под ключевую фразу(или несколько, если возможно)
- тексты в первую очередь для людей, во вторую для поисковиков
Желательно:
- некоторое количество изображений под статью
На этом сайте, от прошлых заказов, осталось 5.5 долларов. Собственно это и будет гонораром за одну пробную статью. Если критично - могу накинуть несколько долларов непосредственно с кошелька.
Темы на которые можно написать статью сейчас.
- лазерная эпиляция
- подтяжка груди
- лимфодренаж
- татуаж губ
- татуаж глаз
- татуаж бровей
- антицеллюлитная программа
- чистка лица
Пишите свои предложения. Также пишите условия выполнения всего заказа и причины почему лучше воспользоваться услугами копирайтера. Все предложения будут показаны заказчику. А там уже как он решит.
З.ы. Статьи для людей, это текст, который отвечает на вопросы потенциальных клиентов, а не энциклопедические данные по данному вопросу. Как проходит процедура, описание и картинки "до и после", один подзаголовок на 2-3 абзаца, больно ли, длительность, рекомендации по подготовке к процедуре и т.д. Не учу. Это я на всякий случай)
Статьи и общение пока на мыло - [email protected]
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Заявки фрилансеров
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