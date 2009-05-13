Тексты для сайта медицинской клиники.

Есть задача - написать около сотни текстов. Заказчик предлагает задействовать для этих целей своих специалистов, т.е. врачей данной клиники. Скорей всего будем пробывать этот вариант. Но для подстраховки хочу найти людей способных справиться с этой задачей. Тексты рекламные плюс обычные статьи.

Что нужно обязательно:

- объем не менее 3500 знаков

- заточка под ключевую фразу(или несколько, если возможно)

- тексты в первую очередь для людей, во вторую для поисковиков

Желательно:

- некоторое количество изображений под статью

На этом сайте, от прошлых заказов, осталось 5.5 долларов. Собственно это и будет гонораром за одну пробную статью. Если критично - могу накинуть несколько долларов непосредственно с кошелька.

Темы на которые можно написать статью сейчас.

- лазерная эпиляция

- подтяжка груди

- лимфодренаж

- татуаж губ

- татуаж глаз

- татуаж бровей

- антицеллюлитная программа

- чистка лица

Пишите свои предложения. Также пишите условия выполнения всего заказа и причины почему лучше воспользоваться услугами копирайтера. Все предложения будут показаны заказчику. А там уже как он решит.

З.ы. Статьи для людей, это текст, который отвечает на вопросы потенциальных клиентов, а не энциклопедические данные по данному вопросу. Как проходит процедура, описание и картинки "до и после", один подзаголовок на 2-3 абзаца, больно ли, длительность, рекомендации по подготовке к процедуре и т.д. Не учу. Это я на всякий случай)

Статьи и общение пока на мыло - [email protected]