Серия статей по сантехнической теме

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Завершен56 заявок494 просмотра

Необходимо написать порядка 20-и статей по теме "Сантехника".

Каждая статья порядка 2000 знаков.

Установка сантехники, выбор сантехники и т.п. по направлениям:

- Смесители

- Ванны

- Душевые кабины

- Раковины

- Унитазы

- Писсуары

- Биде

- Аксессуары для ванной

- Мебель для ванной

- Системы инсталляций

- Душевые гарнитуры

- Полотенцесушители

- Душевые системы

- Встроенные системы

16 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$40
10 дней
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Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад