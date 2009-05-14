Копирайт на сайт про кальяны

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен39 заявок519 просмотров

Добый день всем, неободимо сделать копирайт текстов, на сайт кальянов

с ключами кальян, кальян купить 10 000 символов, срок 2 дня.

16 лет назад
mnaumenko
Maxim 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
$25
2 дня
Копирайтер, который любит свою работу ;)
Порядочный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг