Рерайт текстов на финансовую тематику

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Закрыт24 заявки469 просмотров

Необходимо в сжатые сроки сделать рерайт текстов на финансовую тематику. Порядка 25 000 - 30 000 знаков. Для выполнения задания выберу 2-3 человека. Интересует цена меньше 1 wmz за 1000. Работа не для новичков.

16 лет назад
crispers
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров