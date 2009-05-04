Журналист. Высшее техническое образование (Минский радиотехнический институт). Грамотность, креативность.
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Портфолио
- Без названия278 просмотров
- Парочка стихов282 просмотра
- Рерайт на медицинскую тематику288 просмотров
- Отзывы на мобильные телефоны249 просмотров
- Курсовая240 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
14 лет назад
Заказывала написание обзора. Светлана отнеслась к задаче ответственно и выполнила работу на совесть. Результатом я очень довольна.
Ответный отзыв
Татьяна приятный заказчик с редким качеством - терпением. За две недели, данные на выполнение задания, ни разу не позволила себе поторопить со сдачей, при этом всегда была на связи. Деньги перевела сразу после получения и проверки работы. Рекомендую!
$30
10 баллов
15 лет назад
Все сделала быстро, качественно, писала не от балды, а со знанием дела ))) в общем СПАСИБО ОГРОМНОЕ, не просто выручила, а спасла :))) Будут еще пролемы, обязательно обращусь.... я бы сказал в первую очередь :))
Ответный отзыв
С таким заказчиком приятно работать. От точно знает, чего хочет, и сколько это стоит :) Кроме того, приятный в общении.
$17
10 баллов
15 лет назад
Когда возникла необходимость сделать рерайт 20 текстов, не задумываясь, обратился снова к светлане. опять - отличное качество работы за короткий срок. попросил отрерайтить еще 10 текстов в очень сжатые сроки - опять она не подвела. я очень доволен. надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
С Евгением очень приятно работать. Он - идеальный заказчик для любого фрилансера. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Рекомендую!
$9
10 баллов
15 лет назад
Светлана - отличный исполнитель. Работу сделала быстро, при этом рерайт выполнила креативно, без грамматических и прочих ошибок. Приятно иметь дело с таким ответственным рерайтером! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик: адекватные требования, своевременная оплата. Всем рекомендую.
$23
10 баллов
15 лет назад
Очень довольна работой! Качественно и в крайчайшие сроки! Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик. Оплата произведена оперативно. Всем рекомендую.