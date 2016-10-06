Убрать косяки с сайтов

Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing. Требования: 1) Поддержка Proxy 2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге 3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу [url=http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE]http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE[/url] 4) Поддержка антикапчи 5) Получение ...
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Убрать пару косяков на сайтaх lady40plus.ru и economlu.ru
По сайту economlu.ru
На страницах с открытыми статьями пропадает по одному изображению на каждом модуле справа и слева.
На сайте lady40plus.ru на открытом разделе "Здоровье" модуль "Самое читаемое" сваливается вниз, а должен быть справа.
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