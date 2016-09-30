Программирование сайта на WP

Добрый день!

У нас есть готовый дизайн сайта – в приложении все макеты. Главная + 2 внутренних

Нужно сверстать и натянуть на WP.

Пишите пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕНУ И СРОК! БЕЗ ЭТОГО НЕ РАССМАТРИВАЮ!