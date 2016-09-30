Сделать табличку

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Необходимо сделать табличку с выпадющими значениями как на фото. Потенциальному исполнителю вышлю сайт с аналогичной таблицей, нужно будет сделать такую же. Пишите примерную стоимость работы и за сколько времени готовы сделать. Сайт на Опенкарте. 

7 лет назад
Aliona_
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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