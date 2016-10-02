Скопировать сайт с личным кабинетом

Необходимо подправить уже существующий код, возможно что-то написать заново. Проект на Django/Python Все подробности в скайпе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
источник можно просто скопировать и натянуть на cms
мне важен функционал личного кабинета, регистрация, принятие оплаты, размещение доков и права, все доки которые есть на источнике нужно будет скопировать
сообщите цену и сроки примерные
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