Модернзация проекта на phalconphp

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки97 просмотров
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Ищем фрилансера на проект, который написан на https://phalconphp.com/ru

Обязательным требованием наличие практического опыта работы с данным фреймворком.

Работы на 3-4 месяца. Детали в личку.

PHP
7 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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