Модернзация проекта на phalconphp

Добрый день дорогие фрилансеры. 1. Напишите в начале проекта сколько будет 7+4 2. Нужно сделать качественный, адаптивный лендинг. + возможно к нему сайт. 3. Скидывайте ваш скайп для связи. 4. Скиньте примеры ваших работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем фрилансера на проект, который написан на https://phalconphp.com/ru
Обязательным требованием наличие практического опыта работы с данным фреймворком.
Работы на 3-4 месяца. Детали в личку.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
Добрый день! Требуется реализовать простую программку на JavaScript (jQuery) с использованием Canvas. Сторонние библиотеки можно использовать. Смотрите ПДФ из приложения. Необходимо обеспечить возможность построения графа со стр.3 при помощи мыши. Далее, при нажатии на кнопку должен формироваться план ...Завершен7 лет назад
- $90
Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: [url=https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайтаЗавершен7 лет назад
Perl — программист Требования: 1) Perl 5, Mojolicious, DBIx::Class, Gearman, Starman 2) html5, Jquery, Bootstrap Понимание работы: nginx, postfix, websocketВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт бизнес - каталог, B2B, отписан на WordPress (стартап версия) - вход после регистрации -2 вида пользователей, личные кабинеты - многоязычный Подробнее (ссылка, доступ, ТЗ и список правок) - при личном общении. Задача: 1. правки ( около 12) 2. доработка версии WP ...Завершен7 лет назад
Срочно нужен программист для доработки сайта на Opencart (ocStore Версия 1.5.5.1.2) Подробное ТЗ в личкуЗакрыт7 лет назад
http://novtim.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ в нижней части сайта над надписью Novtim 2015 появилась спам-надпись, необходимо ее убрать движок сайта wordpressЗавершен7 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно настроить интеграцию между сайтом - roistat (сквозная аналитика) - amo crm. Есть все необходимые инструкции, часть всей интеграции уже работает но нужно доработать. Если есть опыт в интеграции именно этих сервисов - будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать скрипт, следящий за изменениями данных HTML-страниц, с использованием регулярных выражений, отправкой сообщений об изменениях страниц на Email и через Viber. Используемый язык: PHP 5.5+ Требуется наличие отзывов на сайте, не менее 5 реализованных проектов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать системы для работы с контентом (текстовые данные) из разных источников. Основные функции системы: 1. Интерфейс подключения источников данных 2. Выполнение сопоставлений (например: красный = red = червоний) 3. Отображение статистики необходимых/выполненных сопоставлений в разрезе по источникам/пользователям/датам 4. Возможность внесения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад