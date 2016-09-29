Требуется разработать скрипт на PHP

Требуется разработать скрипт, следящий за изменениями данных HTML-страниц, с использованием регулярных выражений, отправкой сообщений об изменениях страниц на Email и через Viber.

Используемый язык: PHP 5.5+

Требуется наличие отзывов на сайте, не менее 5 реализованных проектов.