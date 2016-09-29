Нужен программист по OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Сайт: http://winestria.klevbereg.ru

1) Сделать вход и регистрацию, всплывающими окнами, (дизайн - https://symu.co/fmwpmt.sl)

2) Карточка товара

- сделать выбор кол-ва товара как на дизайне, крестик и минис, плюс возможность списать любое кол-во товара в поле (дизайн https://symu.co/njqrwb.sl)

- сделать дополнительные фотографии к товару под основным фото (дизайн https://symu.co/njqrwb.sl)

- не работает фильтр (год, крепость и тд. - все что подчеркнуто)

3) Новости: сделать полной новости и всех новостей (дизайн - https://symu.co/magvtn.sl и https://symu.co/zhwfbm.sl)

4) Поменять внешний вид фильтра (дизайн - https://symu.co/hsjcxh.sl)

5) Сделать оформление заказа - все этапы (дизайн - https://symu.co/bvfwcc.sl)

OpenCart
7 лет назад
denlic
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад