Создание мобильной версии сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас сайт http://www.kultura-nur.ru/

Нам надо сделать мобильную версию сайта и версию для слабо видящих.

Сколько это будет стоить?

7 лет назад
liamrus
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад