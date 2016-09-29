Доработка файла экспорта rss для Яндекс-Новости

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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В нужно добавить два обязательных элемента: , со ссылкой на стандартный логотип, и , со ссылкой на крупный квадратный логотип.

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7 лет назад
pohgor
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад