Реализовать вывод товаров на главной странице 1С Битрикс

Веб-программированиеЗавершен5 заявок138 просмотров
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Всем привет!

Есть сайт на битрикс. Интернет-магазин.

Нужно вывести на главной некоторые товары.

В ответе указывайте вашу стоимость работ и сроки.

7 лет назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
social_cap
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Очень оперативно, всегда на связи, учел все пожелания. Спасибо) Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за интересную работу, Олегу. Четко поставленное задание, качественная коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.