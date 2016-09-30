Нужно доработать на сайте админ панель, корзина, контакт с доставкой усовершенствовать, учет скидок и еще подсказать где что менять (это про главную страничку), подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ru
Реализовать вывод товаров на главной странице 1С Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть сайт на битрикс. Интернет-магазин.
Нужно вывести на главной некоторые товары.
В ответе указывайте вашу стоимость работ и сроки.
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