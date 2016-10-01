Самый простой скрипт перенаправляющий трафик по сайтам из моего списка

Веб-программированиеЗавершен8 заявок152 просмотра
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Самый простой скрипт для отправки пользователей по случайным сайтам. Тоесть я прописываю сайты в скрипт, загружаю скрипт на хостинг и у меня должна быть ссылка при клике по которой (срабатывает скрипт) и пользователь уходит по одному из сайтов заранее указанных мной в списке. Сайты скрипт выбирает в случайной последовательности.

7 лет назад
arturix
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Все сделано!
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