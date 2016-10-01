Самый простой скрипт перенаправляющий трафик по сайтам из моего списка

Самый простой скрипт для отправки пользователей по случайным сайтам. Тоесть я прописываю сайты в скрипт, загружаю скрипт на хостинг и у меня должна быть ссылка при клике по которой (срабатывает скрипт) и пользователь уходит по одному из сайтов заранее указанных мной в списке. Сайты скрипт выбирает в случайной последовательности.