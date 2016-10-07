Создание сайта на базе WordPress

Доработать существующий сайт на вордпрес

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3) Добавить в Яндекс и гугл что бы индексировался робот txt и так далее

4) Что бы в статьях работал тэг далее

5) Убрать архив

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