Авто-проверка платежей яндекс апи

Нужно выполнить тех задание SEO специалиста по сайту на Drupal. Уже есть готовое тех задание, знание Друпала обязательно (прошлый программист только багов наделал) Особенно важен первый пункт, он нужен очень срочно. Сайт 18+ xrule34.org Вот краткое ...