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Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS Bitrix
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Bitrix. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.
Описание требований:
Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через систему электронных платежей PayOnline.
Описание процедуры оплаты заказа через PayOnline:
1. Клиент интернет-магазина выбирает товары/услуги и переходит к оплате;
2. Система интернет-магазина направляет клиента на форму выбора платежного инструмента; при этом в запросе к платежной форме передаются сформированные системой параметры заказа (номер заказа, сумма заказа и др.);
3. Плательщик выбирает платежный инструмент: банковская карта, QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги:
a. Если выбран способ оплаты банковской картой, плательщик вводит на защищенной странице PayOnline реквизиты карты, после чего происходит процесс авторизации платежа.
b. Если выбран способ оплаты через систему QIWI, плательщик вводит свой мобильный номер телефона, далее на этот номер выставляется счет в платежной системе QIWI, и плательщик оплачивает счет через платежный терминал или веб-сайт QIWI.
c. Если выбран способ оплаты через систему WebMoney, плательщик переходит на веб-сайт сервиса Web Merchant Interface для продолжения оплаты.
d. Если выбран способ оплаты через систему Яндекс.Деньги, плательщик переходит на веб-сайт сервиса Яндекс.Деньги для продолжения оплаты.
4. После получения подтверждения оплаты, PayOnline выполняет вызов адреса обработчика результатов оплаты (CallBackUrl) с указанием параметров платежа и предлагает плательщику возможность для возврата на сайт интернет-магазина.
Успешное получение Callback является достаточным основанием для отгрузки клиенту товара или предоставления услуги со стороны интернет-магазина (за исключением работы в тестовом режиме).
В качестве параметров заказа, которые должны быть переданы в платежном запросе на страницу PayOnline, необходимо указывать:
MerchantId - идентификатор интернет-магазина в системе PayOnline,обязательный параметр
OrderId - идентификатор заказа в системе интернет-магазина, обязательный параметр
Amount - конечная сумма заказа, обязательный параметр
Currency - валюта заказа, обязательный параметр
ValidUntil - срок "оплатить до", необязательный параметр
OrderDescription - комментарий к заказу, необязательный параметр
SecurityKey - открытый ключ, подтверждающий целостность параметров запроса, обязательный параметр.
Правила генерации параметра SecurityKey описаны в разделе «Параметр SecurityKey» приложенной документации (документация предоставляется исполнителю).
Настройки платежного модуля в системе интернет-магазина.
В настройках платежного модуля должна быть реализована возможность указания значений:
Merchant ID:
PrivateSecurityKey:
Предпочитаемый способ оплаты:
По выбору покупателя
Банковская карта (по умолчанию)
QIWI
WebMoney
Яндекс.Деньги
MasterPass
Если выбран способ оплаты "По выбору покупателя", то для оплаты заказа произойдет переход на страницу выбора способа оплаты на стороне сервиса PayOnline.
Если выбран конкретный способ оплаты, то для оплаты заказа произойдет переход непосредственно на страницу указанного способа оплаты.
По умолчанию должен использоваться способ оплаты "Банковская карта".
Валюта заказа:
Российский рубль (RUB )
Американский доллар (USD)
Евро (EUR)
Тенге (KZT)
Сом (KGZ)
Сомони (TJS)
Адрес обратной связи (CallbackURL):
Адрес для возврата на сайт в случае успешной оплаты (ReturnURL):
Адрес для возврата на сайт в случае неуспешной оплаты (FailURL):
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