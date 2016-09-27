Интеграция с AMOCRM

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Добрый день!

Есть некий калькулятор стоимости  HTML+ js + php

Ищу специалиста, который недорого поможет интегрировать его с АМО

Задача

1. Сделать виджет, чтобы калькулятор вызывался из сделки и получал id сделки (можно во всплывающем окне, можно в отдельной вкладке)

2. Когда расчёт выполнен, нужно передать получившиеся данные в CRM. Важно, поля сделки должны сразу же обновиться

Опыт работы с виджетами в  AMOCRM обязателен

7 лет назад
bezreklamy
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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