Интеграция с AMOCRM

Добрый день!

Есть некий калькулятор стоимости HTML+ js + php

Ищу специалиста, который недорого поможет интегрировать его с АМО

Задача

1. Сделать виджет, чтобы калькулятор вызывался из сделки и получал id сделки (можно во всплывающем окне, можно в отдельной вкладке)

2. Когда расчёт выполнен, нужно передать получившиеся данные в CRM. Важно, поля сделки должны сразу же обновиться

Опыт работы с виджетами в AMOCRM обязателен