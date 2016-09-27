Интеграция с AMOCRM

Изначально на странице был скрипт, позволяющий закрывать баннер и меняющий интерфейс при наличии баннера. Сейчас скрипт не работает. Сайт http://kino-teatr.ua/ Рис. 1 - так должна выглядеть страница БЕЗ баннера Рис. "banner" - так выглядит страница с баннером сейчас. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть некий калькулятор стоимости HTML+ js + php
Ищу специалиста, который недорого поможет интегрировать его с АМО
Задача
1. Сделать виджет, чтобы калькулятор вызывался из сделки и получал id сделки (можно во всплывающем окне, можно в отдельной вкладке)
2. Когда расчёт выполнен, нужно передать получившиеся данные в CRM. Важно, поля сделки должны сразу же обновиться
Опыт работы с виджетами в AMOCRM обязателен
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать продающий лендинг на тему "Самостоятельные путешествия"Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует создание поп-апа с подпиской на страницу facebook. Нюанс в том, чтобы поп-ап показывался только тем посетителям, которые не подписывались ранее на страницу facebookВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Наша компания хочет заменить устаревший сайт. Есть готовый [url=https://drive.google.com/drive/folders/0B9_nlxFW84CeZmVuNUdCbkV2SFE?usp=sharing]дизайн-макет[/url] сайта. Пожелания: - возможность максимального редактирования контента (чтобы не дёргать потом программиста); - интеграция форм обратной связи с Битрикс24; - установка Jivosite.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт по продаже автомобильных пускозарядных устройств и портативных зарядных устройств. Интересует цена и время исполения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
на странице заказа есть форма с 2 полями - имя и телефон. нужно, чтоб при заполнении формы эти данные по API передавались в CRM Leadvertex мануал по их API тут: http://demo-1.leadvertex.ru/webmaster/api.htmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать адаптивный шаблон HTML http://demo.creaws.com/?theme=suntour под сайт в соответствии техническим заданием. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо посадить на CMS Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на другие движки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется PHP / JS программист на разовую работу - который полностью перепишет текущий код фотоальбомов у датинг движка Условия работы: Работа удаленная Каналы взаимодействия: Skype (голосом), Google docs, Bitrix24 Рабочий график на усмотрение исполнителя, - важен не график, а ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
ЕСТЬ сайт trendmedika.ru на Joomla 3 НУЖНО: 1) В разделе Услуги создать подраздел Лицензии и разместить туда лицензии, что сейчас на главной. Сделать возможность увеличения фото лицензий с адаптацией под экран и возможность увеличить до 100% 2) Создать новый ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется: а) сократить время ответа сервера когда запрос к сайту происходит б) Оптимизировать изображения на сайте Информация: проверка работы будет производится через Google page speed. Сейчас время загрузки более 3 сек. и меньше 50% по рекомендации гугла. Сайт на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад