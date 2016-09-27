Передача заказов по API в CRM Leadvertex

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка205 просмотров
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на странице заказа есть форма с 2 полями - имя и телефон.

нужно, чтоб при заполнении формы эти данные по API передавались в CRM Leadvertex

мануал по их API  тут:  http://demo-1.leadvertex.ru/webmaster/api.html

7 лет назад
satearn
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад