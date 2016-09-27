Переписать код фотоальбомов и просмотрщика фото в датинг проекте

Требуется: а) сократить время ответа сервера когда запрос к сайту происходит б) Оптимизировать изображения на сайте Информация: проверка работы будет производится через Google page speed. Сейчас время загрузки более 3 сек. и меньше 50% по рекомендации гугла. Сайт на ...