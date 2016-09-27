Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки. Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке. Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата ...
Переписать код фотоальбомов и просмотрщика фото в датинг проекте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP / JS программист на разовую работу - который полностью перепишет текущий код фотоальбомов у датинг движка
Условия работы:
Работа удаленная
Каналы взаимодействия: Skype (голосом), Google docs, Bitrix24
Рабочий график на усмотрение исполнителя, - важен не график, а выработка за период времени (мин 4 эффективных часа в день)
Ставка: 300-400 р/час
Примерно 200 часов работы
Оплата по факту выполненных работ (выполнение >> проверка >> оплата)
Оплата: WM, Карта банка. Стабильно и без задержек. Графики выплат обговорим индивидуально
Исполнитель должен присутствовать на групповом звонке Skype, ответить на вопросы, отчитаться о работе.
P/S
- Не интересует веб-студия или команды разработчиков
- Желательно / обязательно соблюдение сроков
- Никакого игнора в скайпе и по-мобильному
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