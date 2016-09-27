Переписать код фотоальбомов и просмотрщика фото в датинг проекте

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок482 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется PHP / JS программист на разовую работу - который полностью перепишет текущий код фотоальбомов у датинг движка

Условия работы:

Работа удаленная

Каналы взаимодействия: Skype (голосом), Google docs, Bitrix24

Рабочий график на усмотрение исполнителя, - важен не график, а выработка за период времени (мин 4 эффективных часа в день)

Ставка: 300-400 р/час

Примерно 200 часов работы

Оплата по факту выполненных работ (выполнение >> проверка >> оплата)

Оплата: WM, Карта банка. Стабильно и без задержек. Графики выплат обговорим индивидуально

Исполнитель должен присутствовать на групповом звонке Skype, ответить на вопросы, отчитаться о работе.

P/S

  • Не интересует веб-студия или команды разработчиков
  • Желательно / обязательно соблюдение сроков
  • Никакого игнора в скайпе и по-мобильному
7 лет назад
fem
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка портала

    Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки. Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке. Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с парсером

    Ищется программист способный поработать с парсером.  Задачи хорошие и объемные, есть с чем поработать.  Жду откликов. Свяжемся обсудим.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Joomla 3: редактировние + наполнение

    ЕСТЬ сайт trendmedika.ru на Joomla 3 НУЖНО: 1) В разделе Услуги создать подраздел Лицензии и разместить туда лицензии, что сейчас на главной. Сделать возможность увеличения фото лицензий с адаптацией под экран и возможность увеличить до 100% 2) Создать новый ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация изображений на сайте + php оптимизация

    Требуется: а) сократить время ответа сервера когда запрос к сайту происходит б) Оптимизировать изображения на сайте Информация: проверка работы будет производится через Google page speed. Сейчас время загрузки более 3 сек. и меньше 50% по рекомендации гугла.  Сайт на ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Запарсить/написать скрипт подбора фильтров для автомобилей

    Необходимо запарсить/написать скрипт по подбору автомобильных фильтров. Механизм и контент точно как здесь: https://drive.google.com/open?id=1DtjtTl_SGCVdlZjPIfZ6hw-jdFyWJkRQ2nOhTfn3hW8 В заявке указываем цены и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Онлайн игра кости

    Есть верстка под игру кости нужно сделать движок игры с админкой и регулировкой игры в нескольких режимах,  данная игра будет внедрятся на сайт с раздачами сатошь, подключить всех зарегистрированных пользователей данного сайта к этой игре, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программист для фиксации сайта

    $23

    1. Нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот http://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание функционала автоматического обновления прайс-листа ImageCMS

    Необходимо создать функционал для автоматического обновления прайс-листа интернет-магазина на ImageCMS. Прайсы в формате Excel, требуется чтобы была возможность автоматически обновлять стоимость и наличие. При этом название позиции в прайсе может не совпадать с названием позиции ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад