Joomla 3: редактировние + наполнение

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЕСТЬ сайт trendmedika.ru на Joomla 3

НУЖНО:

1) В разделе Услуги создать подраздел Лицензии и разместить туда лицензии, что сейчас на главной.

Сделать возможность увеличения фото лицензий с адаптацией под экран и возможность увеличить до 100%

2) Создать новый раздел "Медицинские справки" и разместить его в главное меню с названием Справки. При этом раздел Партнёры убрать из главного меню.

В разделе Справки информацию разместить так же как на http://www.mdcs.ru/reference/ и аналогично как у нас на http://trendmedika.ru/uslugi.html список разделов-видов справок, только без фото. Сами страницы по справкам сделать аналогично как на http://www.mdcs.ru/spravki-v-gibdd/

У нас будут все эти же справки будут что и на http://www.mdcs.ru/reference/ именно с этой информацией, в таком же формате только без баннеров и фото. Образцы справок пока не добавлять.

ПРОШУ указать стоимость работ, сроки этапы и способы оплаты.

Joomla
7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
  • Похожие заказы

  • Доработка портала

    Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки. Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке. Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с парсером

    Ищется программист способный поработать с парсером.  Задачи хорошие и объемные, есть с чем поработать.  Жду откликов. Свяжемся обсудим.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оптимизация изображений на сайте + php оптимизация

    Требуется: а) сократить время ответа сервера когда запрос к сайту происходит б) Оптимизировать изображения на сайте Информация: проверка работы будет производится через Google page speed. Сейчас время загрузки более 3 сек. и меньше 50% по рекомендации гугла.  Сайт на ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Запарсить/написать скрипт подбора фильтров для автомобилей

    Необходимо запарсить/написать скрипт по подбору автомобильных фильтров. Механизм и контент точно как здесь: https://drive.google.com/open?id=1DtjtTl_SGCVdlZjPIfZ6hw-jdFyWJkRQ2nOhTfn3hW8 В заявке указываем цены и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Онлайн игра кости

    Есть верстка под игру кости нужно сделать движок игры с админкой и регулировкой игры в нескольких режимах,  данная игра будет внедрятся на сайт с раздачами сатошь, подключить всех зарегистрированных пользователей данного сайта к этой игре, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программист для фиксации сайта

    $23

    1. Нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот http://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание функционала автоматического обновления прайс-листа ImageCMS

    Необходимо создать функционал для автоматического обновления прайс-листа интернет-магазина на ImageCMS. Прайсы в формате Excel, требуется чтобы была возможность автоматически обновлять стоимость и наличие. При этом название позиции в прайсе может не совпадать с названием позиции ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад