Joomla 3: редактировние + наполнение

ЕСТЬ сайт trendmedika.ru на Joomla 3

НУЖНО:

1) В разделе Услуги создать подраздел Лицензии и разместить туда лицензии, что сейчас на главной.

Сделать возможность увеличения фото лицензий с адаптацией под экран и возможность увеличить до 100%

2) Создать новый раздел "Медицинские справки" и разместить его в главное меню с названием Справки. При этом раздел Партнёры убрать из главного меню.

В разделе Справки информацию разместить так же как на http://www.mdcs.ru/reference/ и аналогично как у нас на http://trendmedika.ru/uslugi.html список разделов-видов справок, только без фото. Сами страницы по справкам сделать аналогично как на http://www.mdcs.ru/spravki-v-gibdd/

У нас будут все эти же справки будут что и на http://www.mdcs.ru/reference/ именно с этой информацией, в таком же формате только без баннеров и фото. Образцы справок пока не добавлять.

ПРОШУ указать стоимость работ, сроки этапы и способы оплаты.