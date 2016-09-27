Оптимизация изображений на сайте + php оптимизация

Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки. Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке. Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
а) сократить время ответа сервера когда запрос к сайту происходит
б) Оптимизировать изображения на сайте
Информация: проверка работы будет производится через Google page speed. Сейчас время загрузки более 3 сек. и меньше 50% по рекомендации гугла.
Сайт на cms wordpress.
Сервер хороший, выделенный. Другие сайты работают отлично.
Плагин использовал для оптимизация WP rocket (оптимизация кода, кеширование)
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