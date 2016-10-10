Доработка портала

Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки.

Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке.

Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата по договоренности после обсуждения ТЗ и нюансов работы.

Просьба беспокоить ответственных, опытных программистов. Плачу честно, чего и требую от Вас.

Оплата будет по факту выполненных работ. Для общей уверенности в отношениях, разделим работу на этапы, каждый этап будет оплачиваться отдельно.