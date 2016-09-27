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Поправить верстку страницы интернет-магазина Bitrix
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Здравствуйте.
Вот что хочется сделать:
1. Проработать страницу коллекций, чтобы лишний текст описания скрывать так, чтобы по высоте описание отображалось не выше чем картинка слева от описания. Для описания, если оно выше чем изображение коллекции ( yadi.sk/i/hHu2CXucvSBaL ) сделать кнопку свернуть описание/развернуть описание ( макет прилагается ).
2. Поправить отображение стрелок ( yadi.sk/i/zaZEw6JevnNr2 ) вправо влево на блоке для пролистывания доп изображений так, чтобы стрелка влево не наезжала на изображение ( yadi.sk/i/1JFXQF4zvSCoD )
Макеты результата, которого хотелось бы добиться:
кнопка для сворачивания разворачивания описания yadi.sk/i/jtZHboifvnPoW
Макет для изменений Свернуто/ развернуто описание ( yadi.sk/i/a2wrgz3OvnQ7r / yadi.sk/i/Sy0maToSvnQAH )
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