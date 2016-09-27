Спрограммировать сайт на Битрикс

Добрый день

Будет готовая верстка страниц. Нужно натянуть на движок и сделать программную часть. В принципе, там мало программировать..

Четкого ТЗ нет, НО есть почти точная копия того, что должно получиться - http://kamelia-med.ru/

Вот фото макетов https://yadi.sk/d/0yE43UQsvnRQ6 Как видно, похож на "исходник"

Все так должно работать, как на сайте примере. Только наш сайт будет адаптивным

Жду предложения по:

1. Бюджету

2. Срокам

Работаю либо по СБР(лучше заплачу комиссию, чем кинут), или пост оплате по частям