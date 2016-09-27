Натянуть верстку и запрограммировать сайт на ModX

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Здравствуйте, коллеги!

Есть готовая вёртска в html. Её надо натянуть на Modx и запрограммировать.

Поставить SEO модуль (прописывать теги, sitemap).

Это будет интернет - магазин. Вёрстку скину в личку при переговорах.

MODX
7 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад