Допилить всплывающее окно с виджетами соц сетей

Есть сайт [url=http://www.rosneft.ru/]www.rosneft.ru/[/url] Если пролистать вниз, то можно увидеть карту joxi.ru/vAWX8g8fkvKBGr Нужно создать подобную, только будет "Вся география" + ещё 3 фильтра, в которых входят в общей сумме порядка 30ти объектов Бюджет на всё – 1500 рублей