Подключить платежные системы к DLE

Привет всем, нужен программист [b]Bitrix[/b] который сможет реализовать следующую задачу по сортировке на старнчика каталогов (фильтров) интернет магазина: Есть к примеру фильтр https://zlato.ua/ru/f-wedding_design-rings/ есть возможность выбрать размер и получится страничка https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ такого вида. На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ выведена сортировка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
система на dle в скрипте dle-billing.ru нужно отладить процесс оплаты через яндекс деньги, подключить оплаты payanyway и paypal.
1) с яндекс деньги такая история:
оплата поступает на мой кошелек, но деньги не зачисляются на баланс пользователя. думал, что не доходят уведомления от яндекса после оплат. так и есть. тех поддержка подтвердила, что яндекс получает ошибку 302 при обращении к нужному адресу.
Ответ техподдержки:
При тестовых GET-запросах с нашей стороны, код ответа сервера 200, т.е. код ответа 302 отдается лишь при запросах со стороны Яндекса.
Таким образом можно сделать вывод, что запросы Яндекса не блокируются файрволом или иным образом и корректно поступают на сервер, но по какой-то причине, не обрабатываются скриптами сайта – вместо этого возвращается код ответа 302, означающий переадресацию (редирект) временно установленную на другой адрес.
Код ответа 302 могут возвращать по какой-то причине непосредственно скрипты сайта, либо, например, Apache или nginx, если запрос по какой-то причине попадает под одно из правил rewrite фигурирующих в .htaccess или конфиге nginx сайта.
К сожалению, для того чтобы попытаться понять причины проблемы, необходима возможность воспроизвести проблему, т.е. отправить к сайту такой же запрос, как отправляет Яндекс, чтобы получить код ответа 302. В наборах правил rewrite фигурирующих в конфигурации Вашего сайта, при поверхностном просмотре не видно таких правил, которые могли бы приводить к 302 редиректу интересующих запросов, поэтому, с высокой вероятностью, код ответа 302 возвращают именно скрипты сайта.
Проверили для лог доступа сайта, с выборкой по запросам к указанному URL – можно видеть, что запросы Яндекса корректно поступают к сайту, однако сервер возвращает код ответа 302. Фрагмент лога:
примеры запросов:
185.71.76.2 – - [26/Sep/2016:15:12:47 +0300] "POST /pay/billing/from:YaMoney:key:ndFSQFT2y7.html HTTP/1.0" 302 522 "-" "Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_77)"
185.71.76.3 – - [26/Sep/2016:15:14:29 +0300] "POST /pay/billing/from:YaMoney:key:ndFSQFT2y7.html HTTP/1.0" 302 522 "-" "Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_77)"
2) payanyway и paypal имеют хорошее API, думаю, что там будет понятно. тем более, что в системе уже есть подключения к робокассе и другим системам, поэтому я думаю, что вы сможете по их примеру сделать.
payanyway: https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/developers/cms.html
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Ищу разработчика имеющего опыт работы с клиентской и серверной части на SmartFoxServer2x Основное: Нужно разработать несколько геолокаций где персонажи (человечки) смогут перемещаться и общаться. Так же будет необходим дополнительный функционал в виде: - Создание профиля пользователя - Весь чат ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется доработка сайта. Сайт по адресу [url=http://prntscr.com/ckitmb]prntscr.com/ckitmb[/url] Необходимо сделать: 1. Поменять цвета на сайте 2. Заменить элементы на главной 3. Настроить карточку товара согласно ТЗ (во вложении) Ссылка на дизайн [url=https://yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr]yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr[/url] Прошу указать стоимость и сроки. Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: [url=https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайтаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо на готовом шаблоне и плагине он лайн бронирования добавить кнопку оплаты и добавить функцию произвольного выбора времени, подробнее по телефону, скайпу и тдВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
доработка сайта необходим веб-программист на доработку сайта.необходимо доделать сайт.-осталось сделать страницу новости и статьи-облако тегов(и поиск по ним при нажатии)-сделать переключатель с русского на английский-сделать однообразие в шрифтах на сайте.[url=https://docs.google.com/document/d/1FLqDvWd42ovyX1fNZ8TGOmhR2qIaY9P44T2ZGzgEh1Q/edit]https://docs.google.com/document/d/1FLqDvWd42ovyX1fNZ8TGOmhR2qIaY9P44T2ZGzgEh1Q/edit[/url]Вот Тз можете ознакомиться и сказать стоимость ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
На основе дизайна сайта (см.: https://yadi.sk/d/QVy1MoGJvjk8G) развернуть сайт на WordPress. Также: 1) перенести статьи со старого сайта; 2) при переносе - сохранить урлы; 3) установить несколько бесплатных плагинов; 4) создать всливающее окно после пребывания на сайте 10 мин. - окно, что предлагает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно поправить: Корректировка отображения новостей. Настройка отображений фото. Пишите сразу скайп. оплата яндекс кошелекВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад