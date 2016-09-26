Подключить платежные системы к DLE

система на dle в скрипте dle-billing.ru нужно отладить процесс оплаты через яндекс деньги, подключить оплаты payanyway и paypal.

1) с яндекс деньги такая история:

оплата поступает на мой кошелек, но деньги не зачисляются на баланс пользователя. думал, что не доходят уведомления от яндекса после оплат. так и есть. тех поддержка подтвердила, что яндекс получает ошибку 302 при обращении к нужному адресу.

Ответ техподдержки:

При тестовых GET-запросах с нашей стороны, код ответа сервера 200, т.е. код ответа 302 отдается лишь при запросах со стороны Яндекса.

Таким образом можно сделать вывод, что запросы Яндекса не блокируются файрволом или иным образом и корректно поступают на сервер, но по какой-то причине, не обрабатываются скриптами сайта – вместо этого возвращается код ответа 302, означающий переадресацию (редирект) временно установленную на другой адрес.

Код ответа 302 могут возвращать по какой-то причине непосредственно скрипты сайта, либо, например, Apache или nginx, если запрос по какой-то причине попадает под одно из правил rewrite фигурирующих в .htaccess или конфиге nginx сайта.

К сожалению, для того чтобы попытаться понять причины проблемы, необходима возможность воспроизвести проблему, т.е. отправить к сайту такой же запрос, как отправляет Яндекс, чтобы получить код ответа 302. В наборах правил rewrite фигурирующих в конфигурации Вашего сайта, при поверхностном просмотре не видно таких правил, которые могли бы приводить к 302 редиректу интересующих запросов, поэтому, с высокой вероятностью, код ответа 302 возвращают именно скрипты сайта.

Проверили для лог доступа сайта, с выборкой по запросам к указанному URL – можно видеть, что запросы Яндекса корректно поступают к сайту, однако сервер возвращает код ответа 302. Фрагмент лога:

примеры запросов:

185.71.76.2 – - [26/Sep/2016:15:12:47 +0300] "POST /pay/billing/from:YaMoney:key:ndFSQFT2y7.html HTTP/1.0" 302 522 "-" "Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_77)"

185.71.76.3 – - [26/Sep/2016:15:14:29 +0300] "POST /pay/billing/from:YaMoney:key:ndFSQFT2y7.html HTTP/1.0" 302 522 "-" "Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_77)"

2) payanyway и paypal имеют хорошее API, думаю, что там будет понятно. тем более, что в системе уже есть подключения к робокассе и другим системам, поэтому я думаю, что вы сможете по их примеру сделать.

payanyway: https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/developers/cms.html

paypal: https://developer.paypal.com/docs/api/