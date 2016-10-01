Доработка сайта на MODX

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Добрый день. 

Требуется доработка сайта. Сайт по адресу prntscr.com/ckitmb

Необходимо сделать: 

1. Поменять цвета на сайте 

2. Заменить элементы на главной 

3. Настроить карточку товара согласно ТЗ (во вложении) 

Ссылка на дизайн yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr

Прошу указать стоимость и сроки.

Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал. 

MODX
7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад