Добавить скрипты к уже существующему html лендингу

Нужно в Платформа LP, сделать вот такое меню (смотри ссылку) [url=http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1]http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1[/url] что бы оно появлялось при переключении на мобильный вид. Меню должно унаследовать стили и эффекты от основного меню. При клике на поле оно выезжает. Вариант отображения ...