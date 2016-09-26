"Допилить" и посадить шаблон на СMS Drupal или MODX!

Необходимо «допилить» адаптивный шаблон HTML под названием Sun tour (ссылка на шаблон http://demo.creaws.com/?theme=suntour) под сайт в соответствии техническим заданием , позиционирующий себя сервисом по бронированию столиков в заведениях. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо посадить на CMS Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на движки Wordpress, Joomla, самописные движки не интересует.Техническое задание предоставляется. После ознакомления с ТЗ интересует: срок выполнения работ, стоимость. Оплата: только постоплата или поэтапная оплата. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ПРОСЬБА ПИСАТЬ ПО СУТИ.