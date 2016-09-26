1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот[url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%F3%F8.%F0%F4%2Fcategory_13.html]http://душ.рф/category_13.html[/url] как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность ...
"Допилить" и посадить шаблон на СMS Drupal или MODX!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо «допилить» адаптивный шаблон HTML под названием Sun tour (ссылка на шаблон http://demo.creaws.com/?theme=suntour) под сайт в соответствии техническим заданием , позиционирующий себя сервисом по бронированию столиков в заведениях. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо посадить на CMS Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на движки Wordpress, Joomla, самописные движки не интересует.Техническое задание предоставляется. После ознакомления с ТЗ интересует: срок выполнения работ, стоимость. Оплата: только постоплата или поэтапная оплата. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ПРОСЬБА ПИСАТЬ ПО СУТИ.
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