Необходимо прописать программную часть CRM системы.

Добрый день! Есть описание API сервиса в тестовом кабинете. Необходимо перенести описание в формат swagger.io
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Организации требуется доработка программной части CRM системы для ведения внутреннего учёта компании. Макет и рыба системы уже есть, необходимо допилить до рабочего состояния. Территориальное месторасположение специалиста предпочтительно Харьков или Харьковская область.
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