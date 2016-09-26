Необходимо прописать программную часть CRM системы.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок137 просмотров
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Организации требуется доработка программной части CRM системы для ведения внутреннего учёта компании. Макет и рыба системы уже есть, необходимо допилить до рабочего состояния. Территориальное месторасположение специалиста предпочтительно Харьков или Харьковская область. 

7 лет назад
GGetmanskiy
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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