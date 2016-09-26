PHP/Pythone специалист

Необходимо написать скрипт на PHP или Pythone для парсинга информации о ЖК (жилые комплексы) с сайта застройщика РосСтройИнвест (rsti.ru). Данная задача согласована с правообладателем контента. Результатом работы скрипта должен стать XML файл с информацией об объектах. Данный скрипт предполагается запускать через cron на сервере.

Формат файла с описание формата, справочником и примером доступны по этой ссылке https://www.dropbox.com/s/evbczjjbu0piv63/Архив.zip

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