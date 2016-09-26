Добрый день! Сайту http://мраморкрым.рф/ на самописном движке требуется доработка по админке, адаптация под мобильную версию, редактирование текстового, слайдера на главной, сделать функцию поиска на сайте.Проект разовый, но возможна в дальнейшем работа по периодической доработке сайта.
Исправить кодировку сообщений, которые приходят с сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Со страниц
http://m-standard.by/antifreeze
приходят сообщения в неправильной
Subject: Р¤РѕСЂРјР° РїСЂРѕРјРѕ СЃС‚СЂР°РЅРёС†С‹:
п≤п╪я▐:п■п╪п╦я┌я─п╦п╧
E-mail:[email protected]
п╒п╣п╩п╣я└п╬п╫:8 029 627 6002
Cп╬п╬п╠я┴п╣п╫п╦п╣:AdBlue
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте, необходимо вывести селекты выбора вариации с заменой цены в вариативных товарах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать конструктор памятников аналогичный как на сайте http://danila-master.ru/vip-figurnye/model-V-16.html Так же загрузка фото и выбор фамилии и т. д. Система управления сайта пока не определена. Возможно это будет Битрикс или Word Press Жду предложения по стоимости и срокам и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Есть мультиплеерная игра. Есть шрифты, если что. На ней стоит английский язык в чате, и в общем если что то менять на русский ( в том числе логин страницу и т.д.) то все естетсвенно что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. Нужны контакты всех инвестиционных компании москвы, консалтинговых и др крупно масштабных. 2. контакты всех ИП москвыЗакрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте, необходимо натянуть 5 страниц на Opencart. без доработки функционала, все стандартно.Закрыт7 лет назад
Необходимо разработать сервис легких скриншотов, аналог проекта http://joxi.ru Хотелось бы узнать бюджет, сроки, способы реализации и Ваш опыт по разработке web версии и программы под windows. Серьезно настроены - готовы к предложению от опытных программистов!Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня Есть два лендинга: 1. shelter.itm26.ru 2. rkeeper.itm26.ru Необходимо сделать форму обратного звонка на двух сайтах. Сайт обычный html - без CRM, хостинг timeweb +при скролинги вниз в шапке была информация, картинку прикрепил. сколько это будет стоить? Если что непонятно, спрашивайте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $120
Платформа yii Необходимо написать модуль по учету движения финансов в предприятии, основанный на реальном движении документов и их учете, позволяющий контролировать остатки денежных средств по кассам и счетам, а также проводить анализы ежемесячных расходов по различным ...Закрыт7 лет назад
Необходимо создать crm для исполнителей по примеру таск 24.про с незначительными доработками ! Оставляйте контакты Скайп, вайбер, ватсап Так быстрее и яснее будет! Интересует цена и срокиВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад