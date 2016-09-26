Исправить кодировку сообщений, которые приходят с сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок156 просмотров
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Добрый день. 

Со страниц

http://m-standard.by/antifreeze

http://m-standard.by/adblue

приходят сообщения в неправильной

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E-mail:[email protected]

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7 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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