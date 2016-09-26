Поменять язык в мультиплеерной swf игре.

Есть мультиплеерная игра. Есть шрифты, если что. На ней стоит английский язык в чате, и в общем если что то менять на русский ( в том числе логин страницу и т.д.) то все естетсвенно что все превращается в непонятные символы. Нужно что бы вы настроили русский язык. Шрифты готовые у меня. Делов не много, оплата до 350 рублей (5 долларов)