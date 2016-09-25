Помочь с extraParams в jQuery Autocomplete

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Имеется несколько полей ввода и скрипт запроса в БД.
Первое поле выбирается.
Для заполнения второго поля, требуется взять дополнительное значение из первого поля и передать в скрипт.
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